Fiat Panda EV окажется клоном Citroen e-C3 и будет производиться в Сербии

В следующем, четвёртом по счёту поколении Fiat Panda станет электромобилем, в его основу ляжет бюджетная платформа Smart Car корпорации Stellantis, бензиновые версии пока под вопросом.

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Редко анонсы автомобильных новинок приходят от глав государств, но в минувшее воскресенье именно президент Сербии Александр Вучич на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони объявил о скором начале производства нового Fiat Panda EV на заводе Stellantis в сербском городе Крагуевац. Этот завод был основан в 1955 году как госпредприятие с целью лицензионного выпуска малолитражек Fiat 600, компания Fiat купила его в 2008-м, но на 33% завод по-прежнему принадлежит сербским властям.

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В прошлом году корпорация Stellantis, в состав которой входит Fiat, объявила о том, что инвестирует в реконструкцию завода в Крагуеваце 190 млн евро, чтобы здесь можно было производить электромобили. Реконструкция началась весной 2022 года: тогда завод прекратил выпуск малопопулярного компактвэна Fiat 500L, а персонал был частично распущен, частично переведён на другие предприятия Stellantis за пределами Сербии. Александр Вучич, разумеется, очень заинтересован в скором перезапуске завода в Крагуеваце, но не назвал конкретных сроков.

По данным Automotive News Europe, выход на рынок нового Fiat Panda EV ожидается летом следующего года, при этом итальянская новинка сербской сборки окажется родственником дебютировавшего в октябре этого года бюджетного электрического кросс-хэтчбека Citroen e-C3, европейская версия которого производится на заводе Stellantis в словацком городе Трнава. В основе Citroen e-C3, напомним, лежит глобальная платформа Smart Car, представляющая собой упрощённую версию французской платформы CMP (Common Modular Platform), на которой Stellantis сегодня выпускает большинство моделей малого класса для Европы.

У нового кросс-хэтчбека Citroen будут также бензиновые версии, но пока неясно, будут ли они у нового Fiat Panda, потому что с одной стороны завод в Крагуеваце перепрофилировали на производство «электричек», а с другой — нынешний Fiat Panda третьего поколения, что с 2011 года выпускается в итальянском Помильяно, по слухам, продержится на конвейере до 2026 года, а уже в 2027 году европейский модельный ряд Fiat должен состоять исключительно из электромобилей. Дизайн Fiat Panda EV, предположительно, будет выполнен в духе концепта Fiat Centoventi образца 2019 года (показан на заглавной фотографии).

Сегодня немолодой «третий» Fiat Panda является одним из самых доступных новых автомобилей в Европе, в Германии он стоит от 14 990 евро. По данным JATO Dynamics, продажи Fiat Panda в Европе за первые 10 месяцев этого года составили 102 992 экземпляра, то есть это по-прежнему очень востребованная модель, даром что морально устаревшая.

Электрический Citroen e-C3 сейчас стоит 23 300 евро, в 2025 году у него появится ещё более дешёвая версия с уменьшенной батареей за 19 990 евро, то есть выходит в любом случае дороже, чем нынешний «углеводородный» Fiat Panda. Возможно, за счёт производства в Сербии, где зарплаты — одни из самых низких в Европе, Fiat Panda EV будет дешевле, чем Citroen e-C3, но не намного.