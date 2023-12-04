В России начались продажи кроссовера премиум-класса BMW XM

Продажи премиального кроссовера BMW XM стартовали на российском рынке в крупных дилерских сетях. Автомобиль завезен в нашу страну по схеме параллельного импорта. Габаритами немецкий кроссовер превосходит BMW Х5 и X6, одним из основных его конкурентов считается Lamborghini Urus.

Что касается стоимости, то в одном из дилерских центров Москвы за BMW XM просят 25,7 млн руб. Есть гарантия от автосалона — два года, при условии, что автомобиль будет обслуживаться их сервисном центре.

За рулем

Под капотом кроссовера — мотором V8 объемом 4,4 л мощностью 489 л.с., агрегат работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и электромотором мощностью 196 л.с. Привод — полный, совокупная мощность машины составляет 652 л.с.

До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,3 секунд, максимальная скорость ограничено отметкой 250 км/ч. В списке оснащений заявлены салон из кожи, полноуправляемое шасси, проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль и большой набор систем помощи в помощь водителю при управлении автомобилем.

За рулем

Продавец другой столичной дилерской сети BMW XM указал на стоимость кроссовера в 25,5 млн руб. Из опций сотрудник шоурума назвал двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, полностью светодиодную оптику, датчик света и дождя.