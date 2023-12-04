"АвтоВАЗ" расширил цветовую гамму автомобилей Lada Granta, Vesta и Niva. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной компании, передает аналитическое агентство "Автостат". Автомобили Lada Vesta получили серебристый металлик под названием "Платина", а Granta и классический внедорожник Niva Legend начали красить в темно-серый "Борнео". Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе также красят в белый "Ледниковый" и черный "Пантера", вместе с ними для Granta доступен серебристый металлик "Платина", а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый "Несси 2". О планах по расширению цветовой гаммы автомобилей представители "АвтоВАЗа" рассказывали "Газете.Ru".