Новые модели Hyundai научат «слышать» крики и вызывать полицию

Компания Hyundai озвучила итоги «Фестиваля идей» 2023 года, в котором было представлено несколько уникальных технологий. Они могут быть внедрены в будущем в транспортные средства, передает Motor1.com.

Сама тема конкурса звучала как «Технология с сердцем, которая меняет мир». Бронзу получил проект «H-SOS». И он заслуживает особого внимания.

Так, автомобиль, оснащенный внешними микрофонами, сможет услышать признаки бедствия, такие как крик человека или взрыв. Предполагается, что автомобиль в таких случаях включит фары, аварийную сигнализацию и звуковой сигнал и начнет запись окружающей обстановки с помощью камер и микрофонов. После этого он отправит офицерам информацию о местонахождении машины и видеозапись.

Фестиваль проводили среди сотрудников производителя.

Ранее сообщалось, что на рынке РФ появилась партия новых минивэнов Hyundai Custo 2023 года выпуска.