"Москвич" отгрузил дилерам более 16 тысяч автомобилей

"В ноябре продано 2381 автомобиль "Москвич", поставлено на учёт более 1900. Всего с начала продаж продано более 13 тысяч автомобилей "Москвич", более 16 тысяч отгружено в дилерскую сеть", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе бренда.

В настоящее время модельная линейка бренда представлена кроссоверами "Москвич 3" (цена - от 2 200 000 рублей) и "Москвич 3е" (от 3 950 000 рублей), а также лифтбеком "Москвич 6" (от 2 626 000 рублей). Что касается "Москвича 6", то пока, говорят на заводе, модель появилась не у всех дилеров, поэтому продажи несколько ограничены - к настоящему моменту продано 148 автомобилей.