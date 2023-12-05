10 пятилетних машин, которые выгодно покупать подержанными
Специалисты iSeeCars на основе анализа приблизительно 1,1 миллиона автомобилей 2018 модельного года, проданных на вторичном рынке США с ноября 2022-го по октябрь 2023-го, составили два списка. В один вошли машины, которые за пять лет подешевели сильнее остальных, в другой — те, что за прошедшие годы потеряли в цене меньше. О первых — лидерах по остаточной стоимости — мы уже писали, а теперь поговорим о вторых. В этом перечне представлены исключительно дорогие премиальные модели — представительские и бизнес-седаны, лифтбеки, внедорожники и кроссоверы.
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