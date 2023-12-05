10 пятилетних машин, которые выгодно покупать подержанными

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Maserati Quattroporte. В прошлый раз мы рассказали о десяти пятилетних автомобилях, которые особенно медленно теряют в цене. Во всяком случае, на рынке США. А теперь приведем антирейтинг: машины в этой галерее подешевели сильнее всех. Заметим, не потому что эти автомобили плохие или ненадежные. Дорогие и престижные автомобили (а в подборке есть не только премиальные, но и люксовые марки) всегда теряют в цене больше, чем массовые. И если большая потеря стоимости может стать плохой новостью для их первых владельцев, то для вторых это напротив весьма заманчиво. А начитается наш список прямо с Maserati Quattroporte. Шестое поколение итальянского седана появилось в 2013 году и было обновлено дважды — в 2016-м и 2020-м. В среднем за пять лет модель теряет 64,5 процента, или 90 588 долларов.
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Maserati Quattroporte. В прошлый раз мы рассказали о десяти пятилетних автомобилях, которые особенно медленно теряют в цене. Во всяком случае, на рынке США. А теперь приведем антирейтинг: машины в этой галерее подешевели сильнее всех. Заметим, не потому что эти автомобили плохие или ненадежные. Дорогие и престижные автомобили (а в подборке есть не только премиальные, но и люксовые марки) всегда теряют в цене больше, чем массовые. И если большая потеря стоимости может стать плохой новостью для их первых владельцев, то для вторых это напротив весьма заманчиво. А начитается наш список прямо с Maserati Quattroporte. Шестое поколение итальянского седана появилось в 2013 году и было обновлено дважды — в 2016-м и 2020-м. В среднем за пять лет модель теряет 64,5 процента, или 90 588 долларов. 
© Motor.ru
BMW 7 Series. Немецкий седан в кузове G11/G12 дебютировал в 2015-м и обновился в 2019-м, а в прошлом году уступил место преемнику. За пять лет автомобиль становится доступнее в среднем на 61,8 процента, или 72 444 доллара.
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BMW 7 Series. Немецкий седан в кузове G11/G12 дебютировал в 2015-м и обновился в 2019-м, а в прошлом году уступил место преемнику. За пять лет автомобиль становится доступнее в среднем на 61,8 процента, или 72 444 доллара. 
© Motor.ru
Maserati Ghibli. Итальянская четырёхдверка представлена в 2013 году и с тех пор дважды модернизирована — в 2017-м и 2020-м. Средняя потеря стоимости за пять лет — 61,3 процента (58 623 доллара).
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Maserati Ghibli. Итальянская четырёхдверка представлена в 2013 году и с тех пор дважды модернизирована — в 2017-м и 2020-м. Средняя потеря стоимости за пять лет — 61,3 процента (58 623 доллара). 
© Motor.ru
BMW 5 Series (гибрид). Баварский бизнес-седан в кузове G30 представлен в 2016-м, обновлён в 2020-м и снят с производства в нынешнем году. Гибридная версия теряет в среднем 58,8 процента (37 975 долларов) за пять лет. При этом модификации с традиционными двигателями внутреннего сгорания немного ликвиднее: за тот же период они дешевеют на 55,3 процента, или 39 856 долларов.
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BMW 5 Series (гибрид). Баварский бизнес-седан в кузове G30 представлен в 2016-м, обновлён в 2020-м и снят с производства в нынешнем году. Гибридная версия теряет в среднем 58,8 процента (37 975 долларов) за пять лет. При этом модификации с традиционными двигателями внутреннего сгорания немного ликвиднее: за тот же период они дешевеют на 55,3 процента, или 39 856 долларов. 
© Motor.ru

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Cadillac Escalade ESV. Четвёртое поколение американского внедорожника появилось в 2014 году и ушло в отставку в 2020-м. Удлинённая версия ESV теряет 58,5 процента от цены, или 63 885 долларов. Однако стандартная модификация дешевеет чуть меньше — на 56,5 процента (59 093 доллара).
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Cadillac Escalade ESV. Четвёртое поколение американского внедорожника появилось в 2014 году и ушло в отставку в 2020-м. Удлинённая версия ESV теряет 58,5 процента от цены, или 63 885 долларов. Однако стандартная модификация дешевеет чуть меньше — на 56,5 процента (59 093 доллара). 
© Motor.ru
BMW X5. Четвёртое поколение кроссовера появилось в 2018-м и обновилось в нынешнем году. За пять лет машина становится доступнее на 58,2 процента, или 44 828 долларов.
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BMW X5. Четвёртое поколение кроссовера появилось в 2018-м и обновилось в нынешнем году. За пять лет машина становится доступнее на 58,2 процента, или 44 828 долларов. 
© Motor.ru
Infiniti QX80. Нынешнее поколение представили в 2010-м: тогда внедорожник ещё назывался QX56. Через три года его обновили и переименовали. С тех пор модель ещё дважды модернизировали — в 2017-м и 2020-м. За пять лет автомобиль теряет 58,1 процента (47 399 доллара) от цены.
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Infiniti QX80. Нынешнее поколение представили в 2010-м: тогда внедорожник ещё назывался QX56. Через три года его обновили и переименовали. С тех пор модель ещё дважды модернизировали — в 2017-м и 2020-м. За пять лет автомобиль теряет 58,1 процента (47 399 доллара) от цены. 
© Motor.ru
Maserati Levante. Первый кроссовер марки вышел в свет в 2016 году и обновился в 2020-м вместе с двумя её седанами. Потеря в стоимости составляет в среднем 57,8 процента, или 55 858 долларов.
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Maserati Levante. Первый кроссовер марки вышел в свет в 2016 году и обновился в 2020-м вместе с двумя её седанами. Потеря в стоимости составляет в среднем 57,8 процента, или 55 858 долларов. 
© Motor.ru
Jaguar XF. Второе поколение британского седана появилось в 2015-м и обновилось три года назад. Автомобиль теряет 57,6 процента (39 720 долларов) от цены.
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Jaguar XF. Второе поколение британского седана появилось в 2015-м и обновилось три года назад. Автомобиль теряет 57,6 процента (39 720 долларов) от цены. 
© Motor.ru

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Audi A7. Второе поколение немецкого лифтбека представлено пять лет назад. За это время модель в среднем потеряла 57,2 процента от стоимости, или 48 917 долларов.
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Audi A7. Второе поколение немецкого лифтбека представлено пять лет назад. За это время модель в среднем потеряла 57,2 процента от стоимости, или 48 917 долларов. 
© Motor.ru

Специалисты iSeeCars на основе анализа приблизительно 1,1 миллиона автомобилей 2018 модельного года, проданных на вторичном рынке США с ноября 2022-го по октябрь 2023-го, составили два списка. В один вошли машины, которые за пять лет подешевели сильнее остальных, в другой — те, что за прошедшие годы потеряли в цене меньше. О первых — лидерах по остаточной стоимости — мы уже писали, а теперь поговорим о вторых. В этом перечне представлены исключительно дорогие премиальные модели — представительские и бизнес-седаны, лифтбеки, внедорожники и кроссоверы.

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