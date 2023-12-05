Maserati Quattroporte. В прошлый раз мы рассказали о десяти пятилетних автомобилях, которые особенно медленно теряют в цене. Во всяком случае, на рынке США. А теперь приведем антирейтинг: машины в этой галерее подешевели сильнее всех. Заметим, не потому что эти автомобили плохие или ненадежные. Дорогие и престижные автомобили (а в подборке есть не только премиальные, но и люксовые марки) всегда теряют в цене больше, чем массовые. И если большая потеря стоимости может стать плохой новостью для их первых владельцев, то для вторых это напротив весьма заманчиво. А начитается наш список прямо с Maserati Quattroporte. Шестое поколение итальянского седана появилось в 2013 году и было обновлено дважды — в 2016-м и 2020-м. В среднем за пять лет модель теряет 64,5 процента, или 90 588 долларов.