Жителя Москвы задержали за заявление об угоне проданной им машины

В Москве задержали местного жителя, который обратился в полицию с заявлением об угоне проданной им машины, чтобы не платить штрафы.

Об этом сообщили в городском главке МВД. 47-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля Lada стоимостью 160 тыс. рублей. Он рассказал, что припарковал машину на улице Сталеваров, а потом обнаружил ее пропажу. Полицейские провели проверку и выяснили, что угона не было.