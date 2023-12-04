На Госуслугах теперь можно безопасно оформить куплю-продажу автомобиля

На портале государственных и муниципальных услуг теперь можно безопасно оформить сделку по купле или продаже автомобиля.

"Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", - сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отметили в ведомстве, преимуществами оформления сделки через сервис, помимо безопасности, является непосредственно проверка автомобиля на предмет принадлежности продавцу и отсутствия ограничений в его регистрации и онлайн-оформление договора или дистанционная запись в ГИБДД. Также здесь нет комиссии, поскольку аккредитив предоставляется бесплатно.

"Сделка по купле-продаже авто с аккредитивом поможет покупателю точно получить автомобиль, а продавцу - деньги", - подчеркнули в министерстве.

Там также рассказали и об условиях, при которых можно оформить сделку: продавцу и покупателю, которые имеют подтвержденный профиль на Госуслугах и установленное приложение сервиса, должно быть больше 18 лет. Также уточняется, что владелец машины обязательно зарегистрировать ее в ГИБДД на свое имя.

"Если в регистрации автомобиля откажут, банк предложит покупателю либо продлить действие аккредитива, либо отозвать сделку", - добавили в пресс-службе.