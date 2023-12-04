Продажи электромобилей Tesla в КНР упали в ноябре

Продажи электромобилей Tesla, выпущенных в КНР, снизились на 17,8% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 82 432 автомобиля, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), на которые ссылает издание SPEEDME.RU. Это является самым худшим месяцем с декабря 2022 года, когда продажи китайских электромобилей Tesla сократились на 21% год к году из-за уменьшения производства и снижения цен для решения проблем с избыточными запасами и снижением спроса.