Продажи электромобилей Tesla в КНР упали в ноябре
Продажи электромобилей Tesla, выпущенных в КНР, снизились на 17,8% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 82 432 автомобиля, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), на которые ссылает издание SPEEDME.RU. Это является самым худшим месяцем с декабря 2022 года, когда продажи китайских электромобилей Tesla сократились на 21% год к году из-за уменьшения производства и снижения цен для решения проблем с избыточными запасами и снижением спроса.
Отгрузки электрокаров Model 3 и Model Y, произведенных в Китае, превысили результаты октября на 14,3%. Стоит отметить, что ценовая конкуренция, инициированная Tesla в Китае в течение текущего года, затронула более 40 автомобильных брендов. Тем не менее, ее доля на рынке электромобилей страны уменьшилась с 8,7% в сентябре до 5,78% в октябре.