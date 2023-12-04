Toyota вошла в топ-5 лидеров рынка Европы по показателям общей доли

Компания Toyota накануне анонсировала увеличение линейки к 2026 году аккумуляторных электромобилей в Европе до шести моделей. В планах компании охватить более 20% европейского рынка присутствием этих автомобилей.

В частности, Toyota намерена к 2026 году продавать каждый год в Европе более 250 тыс. аккумуляторных электромобилей. Бренд всерьез задумался увеличить свое присутствие в этом сегменте рынка на фоне успехов его конкурентов.

В частности, продажи двух новых концепт-каров Toyota запустит на европейском рынке в ближайшие годы. Одной из новинок является небольшой внедорожник с аккумуляторным питанием, продажи которого стартуют на рынке Европы уже в 2024 году. Выход другой новинки — спортивного кроссовера запланирован на 2025 год.