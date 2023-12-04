Производство Chevrolet Lacetti могут прекратить в 2024 году

Автопроизводитель UzAuto готовится снять с производства седан Chevrolet Lacetti (также известен под названием Daewoo Gentra), который производится в Узбекистане с 2003 года. Об этом сообщает autostrada.uz со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, производство Lacetti на заводе в Узбекистане прекратится в начале 2024 года. Освободившиеся производственные мощности будут перераспределены в пользу седанов Chevrolet Cobalt и Onix. Также на конвейер завода должна встать новая бюджетная модель американского бренда, ее название пока не раскрывается.