У амурчанина отобрали автомобиль после того, как он обругал инспекторов ГИБДД

Суд вынес приговор жителю Зеи, который в пьяном состоянии выругался на сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Установлено, что в конце августа текущего года 39-летний зеец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля "ВАЗ-2101" и отправился в поездку по городу. При этом мужчина уже был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

Сотрудники ДПС остановили "Жигули" и обнаружили, что водитель легковушки пьян. После этого зеец публично оскорбил автоинспектора, выразившись грубой нецензурной бранью, отметили в прокуратуре.