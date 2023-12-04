BMW 2 Series Gran Coupe 2025 модельного года замечен в Калифорнии

Компания BMW работает над следующим поколением своего 2 Series Gran Coupe, известного как F74. Недавно, в Южной Калифорнии, впервые в объектив камеры попала первая тестовая модель. Выпуск практичного седана запланирован на ноябрь 2024, производство автомобиля продлиться до октября 2030 года. Как ожидается, Gran Coupe должен стать более доступным автомобилем премиум-класса от BMW. Увиденный прототип, похоже, является BMW M235i, но BMW планирует упростить название до просто M235. Это изменение является частью стратегии BMW, направленной на то, чтобы сделать названия моделей более понятными. BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года будет использовать обновленную версию платформы UKL2/FAAR. Значит, автомобиль будет переднеприводным с двигателями, расположенными по бокам, что обеспечит хорошую управляемость и комфортную езду. Передний привод не предполагает полноценную M-версию, но, BMW обещает, что модели M Performance не заставят себя долго ждать. Что касается технических характеристик, то для американского рынка BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года, скорее всего, будет представлены две модели: 228 xDrive и M235 xDrive. M235 получит обновленный двигатель B48 мощностью 312 лошадиных сил, аналогичный X1 M35i. Компактный седан будет оснащен автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями и плавным переключением передач. Топовая версия M235 будет оснащена подрулевыми переключателями для ручного управления и адаптивной подвеской M для улучшения управляемости и качества езды. BMW M235 2025 года также будет отличаться более агрессивным внешним видом, модернизированными тормозами и облегченными деталями по сравнению с обычными моделями. Тестовые версии уже демонстрируют значительные визуальные изменения для предстоящей модели F74, выходящие за рамки обычного обновления фар и деталей кузова. На закамуфлированных автомобилях хорошо заметны четырехствольные трубы, которые есть на всех моделях M Performance, включая новые M135, X1 M35i и X2 M35i. Важно отметить, что полностью электрическая версия BMW 2 Series Gran Coupe на платформе F74 не планируется. Опционально для всех моделей могут быть установлены активные сиденья, специальная подсветка салона, передняя решетка с подсветкой, а также функции помощи водителю, которые предлагаются в последних моделях BMW более низкого класса.