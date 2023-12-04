В Армении сообщили, что КПП "Ларс" открыли для всех видов транспорта

"1 декабря 2023 года по инициативе Минэкономики Республики Армения на площадке ЕЭК состоялось оперативное совещание по обсуждению ситуации в КПП "Верхний Ларс". В результате со 2 декабря он открыт для всех видов автотранспорта, в том числе грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию. В то же время сообщаем, что в настоящее время проводятся двусторонние рабочие консультации между представителями компетентных органов государственного управления в фитосанитарной сфере с целью решения в срочном порядке возникших проблем", - отмечается в релизе.