JMC разработал внедорожник-клон Haval H5 с "начинкой" от Ford

Журнал «За рулем» перечислил новые автомобили, которые появятся в России. Совсем скоро на авторынке появится Соболь ГАЗ НН 4х4. Первый полноприводный «Соболь» будет предлагаться в грузовой и грузопассажирской версиях. Микроавтобусы появятся позже. В ближайшие месяцы Dongfeng представит 4,9-метровый внедорожник Paladin — переработанный Nissan Terra на базе пикапа Nissan Navara. Paladin оснащается 2,5-литровой бензиновой турбочетверкой Mitsubishi с максимальной мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 360 Нм. Этот двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Система привода — заднеприводная, с жестко переключаемым передним и блокируемыми передним и задним дифференциалами. Дебют кроссовера Jaekoo J8 должен был состояться в Финляндии, но в итоге производство было перенесено на начало 2024 года, почти как у Chery Tiggo 9. В начале следующего года также ожидается запуск Jetour Traveler. Эта новинка представляет собой среднеразмерный кроссовер с несущим кузовом длиной 4785 мм и колесной базой 2800 мм. В настоящее время Traveller продается с 1,5-литровым и 2,0-литровым двигателями мощностью 184 л.с. и 254 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач. Системы привода включают передний и полный привод. Внедорожник M-HERO появится в дилерских центрах в конце этого года. Эта модель будет представлена на рынке с двумя электромоторами и двигателем внутреннего сгорания, выполняющим только роль генератора. Суммарная мощность агрегата достигает 816 л.с. и 1050 Нм. Запас хода составляет 750 км. Дебют в России также состоится в первом квартале следующего года под премиальным брендом Wey, известным Great Wall Motor.