В России начались официальные продажи кроссовера Hongqi HS7

Марка Hongqi сообщила, что на российском рынке начинаются продажи полноразмерного кроссовера HS7. Автомобиль предлагается по цене от 6 990 000 рублей.

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Hongqi HS7 доступен в максимальной комплектации Executive, в двух вариантах компоновки салона - пятиместном и семиместном (с двумя сиденьями третьего ряда). Габаритные размеры кроссовера - 5035 / 1989 / 1756 мм (д/ш/в), колесная база автомобиля составляет 3008 мм.

На кроссовер устанавливается бензиновый двигатель V6 3.0 л (2951 см3). Мощность двигателя составляет 337 л. с. (248 кВт), максимальный крутящий момент - 445 Н•м. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

Внутри - сиденья и обивка дверных карт выполнены из благородной кожи Nappa с ромбовидной прострочкой. Кресла первого и второго рядов имеют подогрев и вентиляцию с тремя уровнями интенсивности. Потолок получил отделку из замши алькантара, а яркие декоративные вставки изготовлены из массива натурального дерева. Мультифункциональное рулевое колесо обтянуто перфорированной кожей, положение руля регулируется при помощи электроприводов.

Для пассажиров второго ряда предусмотрена трехзонная система климат-контроля с отдельной панелью регулировки в центральной консоли. На задней стороне спинок сидений первого ряда установлены экраны мультимедийной развлекательной системы для пассажиров на втором ряду. В спинке правого переднего сиденья размещена кнопка, при помощи которой оно может быть в одно касание сложено пассажиром правого кресла второго ряда (так называемая "Boss-кнопка").