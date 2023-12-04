Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до Нового года

Корейский производитель Hyundai продлил режим простоя своего завода в Петербурге до 31 декабря 2023 года. Об этом в ответ на запрос сообщили ТАСС в Центре занятости населения Петербурга.

"ООО "Хендэ мотор мануфактуринг рус" сообщило о режиме простоя на предприятии до 31 декабря. В простое находятся 502 человека (примерно половина штатной численности предприятия)", - сообщили в Центре занятости населения Петербурга.

Завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.