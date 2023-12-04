В 2023 году Chery опередила АвтоВАЗ по выручке за автомобили в России

Китайская автокомпания Chery по итогам 10 месяцев 2023 года стала лидером по выручке с продажи новых автомобилей в России, которая составила 268 млрд рублей. Об этом сообщается в исследовании маркетингового агентства «Автомаркетолог», поступившем в «Газету.Ru».

По объему выручки Chery заняла 12,6% российского рынка. На втором месте «АвтоВАЗ», получивший за автомобили в тот же период 231,7 млрд рублей и занявший долю рынка в 10,6%. На третьем — китайская Geely с 281,6 млрд выручки и 10% рынка, за ней следуют Haval и Exeed, получившие по итогам января-октября 2023 года 200,9 и 142,7 млрд рублей соответственно.