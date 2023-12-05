Реинкарнацией Saab займется ливанская EV Electra, производство наладят в Швеции

Молодая ливанская компания EV Electra купила у находящейся в спячке шведской компании NEVS её электромобильный проект Emily GT, считающийся наследником духа Saab. Джихад Мохаммад, глава EV Electra, намерен наладить выпуск электромобилей Emily GT на давно простаивающем бывшем заводе Saab в шведском Тролльхеттане, но поклонники шведской марки встретили эту, казалось бы, радостную новость со скепсисом.

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Мы продолжаем следить за наследием Saab, которое никак не найдёт ни пристанища, ни покоя. Напомним, что активы обанкротившейся автомобильной компании Saab в 2012 году купила зарегистрированная в Швеции компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), за которой стояла группа китайских инвесторов. NEVS не сумела ни получить права на использование марки Saab, ни грамотно распорядиться её наследием: технологические наработки Saab так и остались невостребованными, собственные проекты у NEVS не задались, завод в Тролльхеттане так и не был реанимирован. Весной этого года NEVS в результате тяжелейшего экономического кризиса вошла в так называемый режим гибернации или, проще говоря, была заморожена.

После заморозки NEVS шведское рекламное агентство Plint Marketing, с которым сотрудничала автомобильная компания, выложило на YouTube серию снятых в 2020 году видеороликов, рассказывающих устами инженеров и дизайнеров NEVS о новом семействе электромобилей Emily GT. С помощью этих роликов NEVS рассчитывала привлечь внимание к пока ещё свежему проекту и продать его заинтересованным инвесторам. Летом ходили слухи о том, что проект Emily GT купит некая европейская компания, но они в итоге не подтвердились, а в конце прошлой недели шведские СМИ рассказали о сделке NEVS с ливанской компанией EV Electra.

EV Electra впервые привлекла наше внимание в 2021 году анонсом электромобилей собственной разработки с весьма эксцентричным дизайном. За компанией EV Electra стоит родившийся в Ливане палестинский предприниматель Джихад Мохаммад, сколотивший состояние на телекоммуникационном бизнесе в Канаде. В 2021 году EV Electra купила за 500 млн долларов США контрольный пакет акций терпящего бедствие электромобильного стартапа Detroit Electric, рассчитывая воспользоваться его наработками, а теперь прибрала к рукам проект Emily GT, получив до кучи от NEVS проект беспилотного шаттла Sango (известен также как проект PONS).

Беспилотный шаттл, понятно дело, ценности в обозримом будущем не представляет и денег не принесёт, а вот Emily GT — проект вполне перспективный, если, конечно, его удастся оперативно реанимировать и довести до серийного производства. Работа над этим проектом началась в 2019 году, он был задуман как семейство премиальных электромобилей с разными кузовами — седан, универсал, купе, кабриолет. В облике NEVS Emily GT чувствуется преемственность с поздними моделями Saab, поклонники шведской марки в целом отнеслись к этому проекту благожелательно, но в живительную силу EV Electra не верят. Дело в том, что выпуск собственных машин EV Electra ещё не начала, на сайте компании они существуют лишь в виде рендеров.