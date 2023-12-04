Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 30 ноября представил серийную версию пикапа Cybertruck от Тesla. Прототип этой модели был впервые показан еще четыре года назад, однако производство несколько раз откладывали. «Вечерняя Москва» узнала, чем уникален этот автомобиль, оправдывает ли он свою стоимость и нужен ли россиянам.

Не такой, как все

При создании концепции пикапа Cybertruck Илон Маск хотел подарить миру уникальный продукт. Машина получила столь необычный внешний вид благодаря увлечению предпринимателя киновселенной фантастических фильмов «Бегущий по лезвию». Дизайн для нового авто он взял оттуда. При этом сам Маск предупредил, что внешний вид машины «понравится не всем».

Особенность пикапа от Tesla — в необычной структуре кузова. У электромобиля его нет в привычном понимании, он имеет экзоскелет (несущую конструкцию кузова) в отличие от рамы в обычных пикапах. Транспорт нового поколения изготовлен из нержавеющей стали, как бронекапсула. Наружные панели являются в то же время силовой структурой, а вот лонжеронов у авто нет.

Пикап имеет бронированные толстые внешние панели, которые могут играть роль защитного элемента при ударах и столкновениях с любыми предметами. Это навело конструкторов на идею сделать бронированными еще и стекла. Так что все Tesla Cybertruck вне зависимости от комплектации, по сути, являются легкими броневиками. Cybertruck пуленепробиваемый — двери машины выдерживают очередь из пистолета-пулемета Томпсона.

Компания Tesla заявила, что новый пикап создан очень прочным и надежным. Он подходит для езды «на любой планете». На презентации, прошедшей 30 ноября, Маск показал видео, как Cybertruck преодолевает неровности извилистых дорог, движется по пересеченной местности и даже пересекает водоемы.

Нужен ли Cybertruck россиянам

По мнению автоэксперта Максима Шелкова, такой вид транспорта является элементом высокотехнологичным, а для его обслуживания понадобятся огромные средства.

— Во-первых, в России нет официального представительства компании Тesla, что уже осложняет покупку и дальнейшее пользование сервисом. Во-вторых, для подобных электромобилей нужны специальные зарядные устройства, — пояснил эксперт.

Он отметил, что в стране в недалеком будущем пикапы Tesla Cybertruck непременно появятся, но будут они крайне дорогие и не подойдут для массового пользователя.

— Для россиян эти машины скорее будут экзотикой, их смогут приобрести очень богатые люди, которым не жаль расстаться с несколькими десятками миллионов рублей. Я уверен, что для нас цена превысит 20 миллионов. Смысла приобретать такой транспорт я не вижу, поскольку он, мало того, что дорогой, его обслуживание тоже влетит в копеечку, — пояснил собеседник «ВМ».

Шелков выразил мнение, что у такого транспорта в РФ массового пользователя не появится.

— Это больше история не о комфорте, а об эксклюзивности и финансовых возможностях тех, кто купит такой пикап. Этот транспорт даже в крупных городах страны будет абсолютно бесполезен, — добавил спикер.