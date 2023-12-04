The Grand Tour завершится на пятом сезоне
Знаменитое автомобильное шоу The Grand Tour закончится на пятом сезоне. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, недавно его ведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй вернулись со съемок спецвыпуска шоу в Зимбабве. Именно он и станет заключительным.
Эту информацию The Times также подтвердил Кларксон.
«Мы закончили. Я снимаю телеобзоры автомобилей с 1989 года. Это целых 34 года. И после следующего года я больше не буду этим заниматься», — сказал он.
Другие ведущие также покинут шоу. При этом The Grand Tour все еще может продолжить существовать, но окончательного решения в Amazon на этот счет пока не приняли.
Напомним, что шоу начало выходить в 2016 году.
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