The Grand Tour завершится на пятом сезоне

Знаменитое автомобильное шоу The Grand Tour закончится на пятом сезоне. Об этом сообщает The Times.

The Grand Tour завершится на пятом сезоне
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По данным издания, недавно его ведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй вернулись со съемок спецвыпуска шоу в Зимбабве. Именно он и станет заключительным.

Эту информацию The Times также подтвердил Кларксон.

«Мы закончили. Я снимаю телеобзоры автомобилей с 1989 года. Это целых 34 года. И после следующего года я больше не буду этим заниматься», — сказал он.

Другие ведущие также покинут шоу. При этом The Grand Tour все еще может продолжить существовать, но окончательного решения в Amazon на этот счет пока не приняли.

Напомним, что шоу начало выходить в 2016 году.

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