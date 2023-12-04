В России предложили ввести «гибридный ОСАГО»

Необходимо предусмотреть такой вид страхования, который позволил бы автомобилисту без проблем получить возмещение ущерба в случаях, когда у виновника аварии нет полиса или в автомобиль въехал курьер на самокате. С такой инициативой обратился в Центральный Банк России председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

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В системе страхования автомобилистов необходимы изменения, считает депутат. По его словам, сегодня законопослушные водители могут попасть в ситуацию, когда им не компенсируют ущерб, даже если они не виновны в ДТП.

«Например, у виновника может не оказаться полиса, он может скрыться, может, наконец, упасть сосулька с крыши. Или в автомобиль может въехать тот же доставщик пиццы на прокатном самокате или велосипеде. Если он еще и иностранец, с него почти невозможно взыскать ущерб», — пояснил Нилов.

Поэтому он предложил ввести так «гибридный ОСАГО», когда кроме своей автогражданской ответственности человек имеет право застраховать себя от подобных рисков. Такой полис был бы дороже ОСАГО, но дешевле чем КАСКО.

Но это должно быть исключительно добровольной опцией, добавил парламентарий.

«Человек должен сам выбирать, надо ли ему это, и от чего именно ему застраховаться», — заключил Ярослав Нилов.