Названа цена на новый кроссовер Wey Сoffee 01, который скоро появится в России

Дилеры в России уже ждут кроссовер Wey Сoffee 01. Как рассказал "Российской газете" директор бренда "Авилон Haval" Александр Савельев, автомобили китайской марки доберутся до шоу-румов уже совсем скоро.

"Первые автомобили бренда Wey мы ожидаем на этой неделе - это будет Сoffee 01, стоимостью 6 499 000 рублей. Пока по данной марке ожидается одна модель и в одной комплектации - Premium", - отметил Савельев.

Напомним, что Wey принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall. Марка собирается официально выйти на российский рынок уже в следующем году.

Wey Coffee 01 был обновлен в апреле 2023 года. Он получил рестайлинг внешности в стиле флагманского Lanshan и салон практически с полным отсутствием физических кнопок и нестандартной формой приборной панели. Габариты кроссовера: 4881х1960х1690 мм при колёсной базе 2915 мм.

Кроссовер предлагается с гибридной силовой установкой (двухлитровый ДВС, два электромотора с суммарной отдачей 476 л.с. и 847 Нм и полным приводом). Разгон до "сотни" занимает всего 5 секунд.