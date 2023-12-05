В России поддержали возможность продажи автомобилей через портал "Госуслуги"

Автоэксперт Игорь Моржаретто и руководитель системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль в интервью RT высказались в поддержку нового сервиса на "Госуслугах" по безопасной купле-продаже автомобилей. Собеседники отмечают, что на сегодняшний день большинство сделок на вторичном рынке совершается между физическими лицами.

"Как правило, заполняется договор в простой письменной форме, обменялись ключами, документами и разошлись друзьями. Достаточно опасный способ, особенно если продавец, да и покупатель, — человек вам малознакомый, возможно большое количество подводных камней", — отметил Моржаретто.

При этом новый сервис, продолжил он, верифицирует продавца и покупателя. Эксперт выразил надежду, что платформа будет пользоваться успехом. Как считает Крохмаль, новый сервис не только упростит процесс купли-продажи машин, но и простимулирует вторичный авторынок.