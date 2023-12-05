Эксперты рассказали, как изменились цены на автозапчасти

В России зафиксирован рост стоимости автомобильных запчастей на 7–17% с начала года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Российского союза автостраховщиков (РСА) и автопортала «Дром».

Отмечается, что цены изменились на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин.

Также подчеркивается, что наибольший рост цен на запчасти коснулся автомобилей брендов, которые покинули рынок России. Как сообщается, также подорожали компоненты для планового техобслуживания машин, а именно фильтры (+2–3%), щетки стеклоочистителя (+7%), масла (+14%), ремни, тормозные колодки и диски (+15%).

В «Дроме» прогнозируют подорожание техобслуживания (ТО) автомобилей примерно на 10–15%.