Ставка на кроссоверы: Livan привезет в Россию две новинки в 2024 году

"Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем. Пока что еще думаем, названий нет. Это все пока что в планах", - рассказал в интервью "Газете.ru" генеральный директор "Ливэн Моторс Рус" Се Цзяо.

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Се Цзяо отметил, что в связи с предпочтениями россиян новинки, скорее всего, будут кроссоверами. Топ-менеджер также отметил, что конкретно для российского рынка Livan может рассмотреть выпуск гибридных модификаций:

"Пока что у Livan нет гибридных автомобилей, но мы будем обдумывать подобный вариант для российского рынка. Мы собираем пожелания потребителей, и, возможно, в будущем мы предоставим это предложение нашему отделу исследования и разработок".