Ставка на кроссоверы: Livan привезет в Россию две новинки в 2024 году
"Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем. Пока что еще думаем, названий нет. Это все пока что в планах", - рассказал в интервью "Газете.ru" генеральный директор "Ливэн Моторс Рус" Се Цзяо.
Се Цзяо отметил, что в связи с предпочтениями россиян новинки, скорее всего, будут кроссоверами. Топ-менеджер также отметил, что конкретно для российского рынка Livan может рассмотреть выпуск гибридных модификаций:
"Пока что у Livan нет гибридных автомобилей, но мы будем обдумывать подобный вариант для российского рынка. Мы собираем пожелания потребителей, и, возможно, в будущем мы предоставим это предложение нашему отделу исследования и разработок".
В настоящее время в России Livan представлен тремя моделями: "паркетником" X3 Pro стоимостью от 1 879 900 рублей, кроссовером X6 Pro, который можно купить начиная от 2 629 900 рублей, а также седаном Livan S6 Pro, стартовавшего на рынке на днях.