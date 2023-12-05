В Hyundai решили продлить режим простоя российского завода
Центр занятости населения Санкт-Петербурга объявил о продлении российским заводом корейской компании Hyundai режима простоя до 31 декабря 2023 года, передает ТАСС.
Речь идет о «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Завод расположен в Санкт-Петербурге. Уточняется, что в простое находятся чуть более 500 человек (примерно половина штатной численности предприятия).
Как стало ранее известно, завод Hyundai в Санкт-Петербурге приобретет фирма из РФ. Сделка будет включать возможность обратного выкупа.
Производственные мощности предприятия — 200 тыс. машин в год.
Ранее Autonews со ссылкой на данные исследования по сохранности остаточной стоимости машин на российском рынке Residual value 2023 аналитического агентства «Автостат» сообщил, что седан Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых выгодных для перепродажи бюджетных автомобилей.