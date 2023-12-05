В Hyundai решили продлить режим простоя российского завода

Центр занятости населения Санкт-Петербурга объявил о продлении российским заводом корейской компании Hyundai режима простоя до 31 декабря 2023 года, передает ТАСС.

Речь идет о «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Завод расположен в Санкт-Петербурге. Уточняется, что в простое находятся чуть более 500 человек (примерно половина штатной численности предприятия).

Как стало ранее известно, завод Hyundai в Санкт-Петербурге приобретет фирма из РФ. Сделка будет включать возможность обратного выкупа.

Производственные мощности предприятия — 200 тыс. машин в год.