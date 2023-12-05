АвтоВАЗ начнет экспорт автомобилей Lada в Иран. Для этого все готово
Российский автопроизводитель готов начать экспорт машин в Иран. Об этом рассказал начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев, охарактеризовав рынок этой страны как "интересный".
"Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", - цитирует Владимирцева агентство РИА Новости.
Владимирцев отметил, что выход Lada на иранский рынок стал возможным благодаря найденному третьему компоненту для этого - местному надёжному партнёру. В Иране марку будет представлять компания Nika Motor. В её обязанности входит дистрибьюция, создание и развитие дилерской и сервисной сети, а также предоставление услуг по гарантии.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ рассматривает возможность организации сборки автомобилей семейства Lada Vesta в Узбекистане. В этой республике планируется ежегодно производить до 15 тысяч автомобилей флагманского семейства, а в перспективе АвтоВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана.