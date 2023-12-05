АвтоВАЗ начнет экспорт автомобилей Lada в Иран. Для этого все готово

"Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", - цитирует Владимирцева агентство РИА Новости.