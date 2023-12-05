Lada Vesta может остаться без подушек безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может столкнуться с дефицитом подушек безопасности для Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ готовится к ухудшению поставок комплектующих, в том числе к перебоям в поставках подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta. Несколько пробных автомобилей без этой опции уже сошли с конвейера, как известно, без подушек безопасности сейчас опять выпускают автомобили Granta. Возможно такой же вариант постигнет и Vesta. На автомобили семейства Niva подушки пока так и не вернулись.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих.