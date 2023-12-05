Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России

Самой популярной иномаркой в России в ноябре стал китайский кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

В ноябре наиболее продаваемым автомобилем на российском рынке стала Lada Granta с результатом в 16,2 тыс. ед., она лидирует в модельном рейтинге 20-й месяц подряд. На втором месте расположился кроссовер Haval Jolion (7,2 тыс. ед.), следом идут Lada Vesta (6,5 тыс. ед.), а также внедорожники Niva Travel (5 тыс. ед.) и Niva Legend (4,7 тыс. ед.).

Десятку самых популярных машин рынка РФ за последний осенний месяц замкнули китайские кроссоверы — Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Omoda C5 и Geely Monjaro, — объемы реализации которых находятся на уровне 3-4 тыс. ед.