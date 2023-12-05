Российские продажи SWM стартовали: сразу три кроссовера вышли на рынок

Компания SWM планировала начать продажи трёх кроссоверов ещё в ноябре, но по какой-то причине чуть-чуть задержались. С 5 декабря в России можно купить SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro.

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Самая доступная модель SWM на нашем рынке: кроссовер G01 по цене от 2 438 220 рублей, укомплектованный 139-сильным турбомотором в паре с преселективным "роботом". Длина кроссовера составляет 4610 мм при колёсной базе 2750 мм, салон - пятиместный.

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В базовую комплектацию входят светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электронный селектор управления трансмиссией, кожаные сиденья, вентиляция и подогрев сиденья водителя, электропривод и подогрев боковых зеркал, климат-контроль, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, камера заднего вида с динамической разметкой и комплекс систем безопасности. В более дорогих комплектациях дополнительно предложен расширенный "зимний пакет" с подогревами пассажирских сидений спереди и сзади, рулевого колеса; материалы отделки более дорогие.

Чуть дороже обойдётся SWM G01F с другим пластиковым оперением в спортивном стиле. Длина из-за развитых бамперов чуть подросла - 4670 мм. Силовой агрегат такой же, как у G01. Базовая комплектация богаче: по умолчанию установлены встроенный видеорегистратор, система камер кругового обзора, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером, полный "зимний пакет". Цена на SWM G01F стартует от 2 588 340 рублей.

SWM G05 Pro - среднеразмерный кроссовер с аналогичной базой в 2750 мм и кузовом длиной 4750 мм. Модель предлагается с 5- и 7-местным салоном. Несмотря на увеличившиеся габариты двигатель и коробка всё те же: полуторалитровая турбочетвёрка на 139 сил и "робот" 7DCT.

Цена пятиместного SWM G05 Pro - от 2 625 960 рублей. В список оснащения входят 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электронный селектор трансмиссии, кожаный салон, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, круиз-контроль, набор дорожных ассистентов и опции подогрева, которые в более широкой конфигурации представлены в других версиях исполнения.