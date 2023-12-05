Парковка автомобиля «мордой в сугроб» обернется водителю этими проблемами

Даже временный отказ от управления автомобилем зимой на период снегопада или гололеда негативно сказывается на техническом опыте водителя, как следствие — теряются навыки вождения в экстремальных условиях. Такое мнение выразил автоэксперт Евгений Балабас.

Вождение в зимний период имеет ряд особенностей и нюансов, о которых водителям следует помнить, подчеркивает Балабас. Существуют правила движения по трассе с минимальным сцеплением колес. Кроме того, во время парковки не следует «залезать мордой в сугроб» или оставлять машину в заснеженных местах.

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Рамка радиатора и крепление бампера очень легко повреждаются при такой парковке, объясняет эксперт.

«Отдельную опасность для автомобилей в зимнее время представляет наледь, забившаяся в щели на стыках дверей и дверных проемов со стороны петель, это касается багажников и капотов. Можно легко повредить элементы машины — погнуть уголки дверей и капота, отколоть краску и антикоррозионную заводскую мастику», — уточняет автоэксперт.

Открывая капот или дверь, можно не ощутить увеличивающегося давления на противоположном крыле. Край двери или капота забивается ледяными наростами, в итоге элементы автомобиля могут повредиться, подчеркивает Балабас. Знания о конструктивных особенностях своего автомобиля помогут водителю избежать этого.

На старых автомобилях щели между крылом и дверью у авто широкие, поэтому такой проблемы возникать не должно. В новых машинах ради внешнего вида и улучшенной аэродинамики эти щели делают минимальными, и в конечном итоге это приводит к неприятностям в зимнее время.

«Если автомобиль обледенел сверху и снизу, надо очень аккуратно приводить его в состояние, пригодное для движения. Нужно тщательно все прочистить щеткой и при необходимости вынести с собой одну-две пятилитровые бутылки с водой комнатной температуры или чуть теплее и пролить эти места. Никакого вреда машине от этого не будет», — убежден эксперт.