Компания Livan планирует собирать в России седан и кроссовер

Китайская автокомпания Livan ведет переговоры о контрактной сборке автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.

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«Мы склоняемся к переговорам по сборке. С разными каналами мы уже разговариваем по этому вопросу», — сказал Се Цзяо.

По словам главы «Ливэн Моторс Рус», сроки начала сборки зависят от результата переговоров с разными потенциальными партнерами. Наиболее востребованными моделями для сборки в России в компании считают седаны, которые актуальны у корпоративных клиентов, и кроссоверы С-класса.