Jeep сворачивает продажи самого дешевого кроссовера в США

Как сообщает Automotive News, компания Jeep завершает продажи этой модели на территории США, при этом Renegade останется на рынках Мексики, Европы и ряда других стран. Причиной того, что Renegade снимают с продажи в Северной Америке, стал падающий спрос. Так, если в допандемийном 2019 году Renegade разошелся в количестве 76,8 тысячи экземпляров, то в 2022-м продажи сократились до 27,5 тысячи штук. А в 2023-м модель показала еще более низкий результат.

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Renegade — самый доступный кроссовер Jeep в США. Согласно сайту марки, цены начинаются от 29,4 тысячи долларов (2,68 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). На американском рынке Renegade предлагается с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 200 лошадиных сил. После завершения продаж звание самой бюджетной модели перейдет к Compass, который стоит от 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

В России Renegade продавался до осени 2021 года, хотя поставки прекратились еще в ноябре 2019-го, после чего дилеры Jeep распродавали остатки. В начале 2022-го американская марка, которая принадлежит концерну Stellantis, вынашивала планы по расширению модельной линейки на российском рынке — к нам должны были привезти Grand Cherokee пятого поколения (WL), а также обновленные Compass и Wrangler. Но после известных событий бизнес марки в стране был поставлен на паузу и новинки до России не добрались.