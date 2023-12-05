Названа стоимость услуги по откапыванию машины из сугроба
С наступлением декабря и сильных снегопадов на площадках частных объявлений появляется все больше предложений по очистке автомобилей от снега. Как сообщает «Авто Mail.ru», разброс цены на услугу широкий — от 500 до 4 тысяч рублей.
При этом конкретная сумма зависит от сложности работы. Например, если машина стояла на месте в течение нескольких снегопадов, а между ними были оттепели, то на кузове образуется ледяная корка. Убрать ее непросто, что может привести к удорожанию услуги.
Кроме того, если колеса машины до снегопада находились на асфальте, то выехать самостоятельно через снежный вал будет довольно сложно — для этого потребуется буксир. У ряда специалистов на этот случай есть транспортное средство с лебедкой. Кроме того, они могут «прикурить» авто, отогреть двигатель или накачать шины, что также актуально для водителей, чья машина несколько недель провела в сугробе.