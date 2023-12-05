В Волгограде областная дума ищет сервис для обслуживания новых «Москвичей»

Волгоградская областная дума ищет автосервис для ремонта кроссоверов «Москвич 3»
В Волгограде областная дума ищет автосервис, который взялся бы за ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Москвич 3». Такие машины были закуплены для служебного пользования. На ремонт и обслуживание машин в областной думе планируют потратить 150 000 рублей.
Согласно условиям конкурса, у потенциального подрядчика должна быть возможность ремонтировать одновременно два автомобиля. Также на машины должны устанавливаться только оригинальные запчасти марки «Москвич», соответствующие каталожным номерам завода. В случае поломки представители автосервиса должны в течение четырех часов с момента получения заявки доставить машину на ремонт.
На ремонт ходовой части, на обслуживание автомобиля, на диагностику двигателя и электрооборудование депутаты отвели механикам не более 12 часов. На капремонт двигателя — три рабочих дня, на шиномонтаж и сход-развал — не более трех часов. На кузовной ремонт отводится норматив 15 рабочих дней. Гарантия на работы должна составлять полгода, а на установленные детали — один год.