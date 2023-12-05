Renault анонсировала новый компакт-кроссовер на платформе Kardian

Компания Renault сообщила об инвестициях в производство нового компактного кроссовера на территории Бразилии. Известно, что его построят на модульной платформе, использованной для Renault Kardian, а силовая установка будет гибридной.

В производство планируют вложить 350 млн евро. Эта модель будет локальной для рынка Латинской Америки. В производственном плане Renault с 2024 по 2027 годы запланировано три кроссовера C-класса, ориентированных на международные рынки.