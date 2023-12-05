Внедорожник Haval H5 нового поколения еще до официального представления на рынке РФ стал дешевле почти в два раза. В октябре его цена составляла 5,3 млн рублей, а сегодня «Автоновости дня» нашли в одном из классифайдов более десятка таких авто по цене от 2,941 млн рублей.

Автомобиль можно приобрести с бензиновым 2,0-литровым турбомотором на 218 сил или с турбированным дизельным того же объема мощностью 166 л.с. У всех версий восьмиступенчатый автомат, привод – только полный, он работает по классической схеме part-time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей.

Большая часть внедорожников продается «профессиональными продавцами» или автосалонами Приморья, там их цена стартует от 2,941 млн до 3,95 млн рублей. Продавец в Новосибирске выставил Haval H5 за 4 млн рублей. Цены на три внедорожника в одном из столичных автосалонов варьируются от 3,95 млн рублей до 4,2 млн рублей.