Водителям перечислили правила безопасной зимней езды

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы дал советы водителям на зимний период. Рекомендации по безопасной езде опубликовали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, водителям советуют своевременно пополнять запас топлива в авто. Бензобак должен быть всегда наполовину полным — в почти пустых баках образовывается конденсат. Он может замерзнуть, и машина заглохнет. Также необходимо заменить стеклоомывающую жидкость на незамерзающую.

Еще одна рекомендация — забыть о резком торможении. Водителям стоит помнить, что на заснеженной дороге путь торможения становится длиннее, а резкая смена полосы может привести к аварии. Также в ЦОДД советуют держать в машине «зимний комплект» — фонарик, теплую одежду, перчатки, домкрат и лопату. Они могут спасти в случае непредвиденных обстоятельств.

В зимних условиях особенно важно держать дистанцию с другими автомобилями. В центре подчеркнули, что обледенелая дорога может быть опасной и не терпит экспериментов. Кроме того, нужно не забывать убирать снег со всех стекол и зеркал заднего вида, поскольку это снижает видимость.