АвтоВАЗ рассказал, сколько произведет Lada Granta в 2023 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что компания планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года.

По его словам, "сегодня конвейеры концерна работают с высочайшей производительностью", а "уровень роботизации и автоматизации на ряде производств составляет 82%".

Он также заявил, что в декабре планирует поставить дилерам более 40 тысяч автомобилей Lada.

Кроме того, как рассказал Соколов на People Forum, штат АвтоВАЗа в текущем году пополнили более 4,1 тысячи новых сотрудников, в следующем году планируется набор еще 5 тысяч человек.