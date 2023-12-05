BMW отзовет почти 500 кроссоверов из-за риска взрыва подушек безопасности

BMW проводит отзыв небольшого количества внедорожников в США из-за потенциальной опасности взрыва подушек безопасности водителя при аварии. По данным издания SPEEDME.RU, отзывная кампания затронет 486 кроссоверов X3, X4 и X5 2014 года выпуска с подушками безопасности от японской компании Takata.