Ford не подтвердил сообщения о прекращении производства Mustang S650 в 2028 году

Веб-сайт «Muscle Cars & Trucks» выдвинул предположения на основе анализа трудового договора между Ford и профсоюзом United Auto Workers (UAW). Согласно этому документу, предполагается, что производственные планы Ford могут включать прекращение выпуска текущей модели Mustang S650 к 2028 году, что совпадает с окончанием нового контракта с UAW.

В своем официальном заявлении Ford опроверг информацию о прекращении производства Mustang S650 в 2028 году. Компания подчеркнула, что данные, опубликованные «Muscle Cars & Trucks» о модели S650, не отражают реальности и заявила, что она не обсуждает слухи о своих будущих продуктах.