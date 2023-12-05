Тюнинг-ателье Speed Academy доработало версию Toyota GR Corolla Morizo Edition

Speed Academy внесла ряд усовершенствований в Toyota GR Corolla Morizo Edition, одну из десяти в Канаде, делая ее более уникальной, чем Lexus LFA. Проект включал в себя несколько эффективных изменений, чтобы ускорить авто, сообщает Центральная Служба Новостей.

Изменения начались с модификации подвески: заменены стандартные амортизаторы и пружины на койловеры Annex ClubSpec Pro, что улучшило управляемость автомобиля. В дополнение к более легкой базовой версии Morizo Edition, были установлены 18-дюймовые легкосплавные диски Apex VS-5RS, взвешивающие всего 8,26 кг каждый, с шинами Continental ExtremeContact Force, сохраняющими стандартный размер 245/40/R18.

Кроме того, стандартный спойлер Morizo Edition был заменен на спойлер от GR Corolla Circuit Edition, придавая автомобилю более спортивный вид, но сохраняя оригинальное соответствие и отделку. Несмотря на намерения установить нестандартный воздухозаборник, Speed Academy решила отложить этот шаг и вместо этого добавила выхлопную систему MBRP. Новая 76-миллиметровая выхлопная система выглядит лучше оригинальной, хотя и не добавляет мощности на динамометрическом стенде.