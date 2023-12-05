В Интернете появились снимки нового Volkswagen California

Несколько месяцев назад коммерческое отделение Volkswagen представило концепт California, который на тот момент находился на стадии предсерийного прототипа. Недавние шпионские фотографии практически без камуфляжа раскрыли внешний вид серийной версии автомобиля в кузове multivan, напоминающего фургон для путешествий и кемпинга.

По информации Центральной Службы Новостей, внешне автомобиль обладает передней решеткой, очень похожей на концептную, дополненную шестью новыми воздухозаборниками под логотипом VW и светодиодными ходовыми огнями. Хромированная полоса, протянувшаяся между фарами, охватывает весь кузов. Зарядный слот на правом крыле указывает на гибридную природу нового VW California. Задние светодиодные фонари выполнены в тонком дизайне, в отличие от многих современных моделей, не соединены светодиодной полосой. Выштамповки на панелях кузова умело скрывают реальные размеры минивэна.