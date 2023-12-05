Компания Jeep привела модель Wrangler 2024 года в Австралию

Австралийским покупателям Jeep Wrangler 2024 года предстоит привыкнуть к новому типу двигателя: вместо привычного 3,6-литрового атмосферного мотора V6 мощностью 280 л.с., новая модель будет оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем, развивающим 268 л.с. и крутящий момент 400 Нм. Несмотря на уменьшение размера, Jeep сохранил прежнюю тяговую способность в 2495 кг.

В Австралии новый Wrangler будет доступен в комплектациях Sport S 4DR, Overland 4DR, а также Rubicon 2DR и 4DR. Визуальные обновления модели включают переднюю решетку с семью прорезями и встроенную в лобовое стекло антенну, а также четыре варианта легкосплавных дисков.

В салоне представлена новая информационно-развлекательная система Uconnect 5 с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой беспроводных технологий Apple CarPlay и Android Auto. Появилась рейка для крепления смартфонов и экшн-камер, обновленная приборная панель, а базовая версия Wrangler S дополнена подогреваемыми передними сиденьями и рулевым колесом, а также атмосферной подсветкой. Overland и Rubicon оборудованы 12-направленными электроприводными передними сиденьями.