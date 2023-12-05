Компания TechArt разработала пакет доработок для Porsche Cayenne

Теперь владельцы Porsche Cayenne могут заказать дополнительные элементы от TechArt Aero, которые добавят автомобилю более спортивный облик. В комплектации входят новый задний спойлер, аэродинамические шторки по бокам задних дверей, а также специальные торцевые пластины для крышного спойлера, доступные для всех купе-версий модели. Отметим, что рамки воздухозаборников предназначены исключительно для версии Cayenne Turbo GT.

Компания TechArt разработала пакет доработок для Porsche Cayenne
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Стоимость Porsche Cayenne Turbo GT составляет 196 300 долларов, или примерно 17,6 миллиона рублей. Владельцы этой модели имеют возможность укомплектовать свой автомобиль различными аксессуарами от TechArt. Ассортимент включает в себя все от нестандартных колес до обновленного интерьера. Среди предложений TechArt - колеса Daytona II в трех вариантах отделки, а также диски Formula V и Formula VI. Дополнительно доступен передний лип-спойлер и более спортивный задний бампер, которые не входят в новый углеродный комплект, а представляют собой отдельные дизайнерские элементы. К другим внешним аксессуарам относятся эмблемы и надписи TechArt на капоте Porsche Cayenne, которые можно просмотреть в конфигураторе TechArt.

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Кроме TechArt, другие тюнинг-ателье также обратили внимание на Cayenne Coupe. В прошлом году Manhart представил модель CRT 800 с мощностью 807 л.с. и максимальным крутящим моментом 1089 Нм. Однако, с точки зрения дизайна, Cayenne от Manhart уступает благодаря своему яркому сочетанию черного и золотого цветов с заметными наклейками.

Как сообщает Центральная Служба Новостей, TechArt также анонсировала обновления для Porsche 911. В октябре компания представила новый углеродный спойлер для Carrera и GT3, который облегчает автомобиль и увеличивает прижимную силу, придавая спортивному авто ретро-шарм. В августе был представлен пакет повышения производительности для 911 GTS. Самой экстремальной версией считается GTstreet R Flyweight от TechArt, основанная на 911 Turbo. Эта легкая трековая версия развивает мощность 800 л.с. и способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.