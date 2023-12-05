Компания TechArt разработала пакет доработок для Porsche Cayenne

Теперь владельцы Porsche Cayenne могут заказать дополнительные элементы от TechArt Aero, которые добавят автомобилю более спортивный облик. В комплектации входят новый задний спойлер, аэродинамические шторки по бокам задних дверей, а также специальные торцевые пластины для крышного спойлера, доступные для всех купе-версий модели. Отметим, что рамки воздухозаборников предназначены исключительно для версии Cayenne Turbo GT.

Стоимость Porsche Cayenne Turbo GT составляет 196 300 долларов, или примерно 17,6 миллиона рублей. Владельцы этой модели имеют возможность укомплектовать свой автомобиль различными аксессуарами от TechArt. Ассортимент включает в себя все от нестандартных колес до обновленного интерьера. Среди предложений TechArt - колеса Daytona II в трех вариантах отделки, а также диски Formula V и Formula VI. Дополнительно доступен передний лип-спойлер и более спортивный задний бампер, которые не входят в новый углеродный комплект, а представляют собой отдельные дизайнерские элементы. К другим внешним аксессуарам относятся эмблемы и надписи TechArt на капоте Porsche Cayenne, которые можно просмотреть в конфигураторе TechArt.

Видео дня

Кроме TechArt, другие тюнинг-ателье также обратили внимание на Cayenne Coupe. В прошлом году Manhart представил модель CRT 800 с мощностью 807 л.с. и максимальным крутящим моментом 1089 Нм. Однако, с точки зрения дизайна, Cayenne от Manhart уступает благодаря своему яркому сочетанию черного и золотого цветов с заметными наклейками.