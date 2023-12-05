Chevrolet Bolt EV нового поколения покажут в 2025 году

Как сообщает автожурнал SPEEDME.RU, американский концерн General Motors намеревается завершить производство текущей модели Bolt EV в конце текущего года, переоборудовав сборочный завод Orion под Детройтом для выпуска электрических пикапов к концу 2025 года.

Текущие модели Bolt EV и EUV, построенные на более старой платформе аккумуляторов GM, будут переделаны и вновь представлены на базе архитектуры Ultium EV. Барра не раскрыла другие подробности, но отметила положительные отзывы клиентов о Bolt EV в текущем году, что послужило основанием для решения вернуть модель в 2025 году.