Эксперт считает, что Индия и Иран не обеспечат Россию дешевыми автомобилями

Алексей Подщеколдин: Индия и Иран не обеспечат Россию дешевыми автомобилями
Не стоит ждать, что легковые автомобили из Индии и Ирана массово появятся на российских дорогах. Такой прогноз сделал вице-президент «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с «АиФ». По словам эксперта производственных мощностей в этих странах недостаточно, чтобы поставить нам необходимое количество машин.
Вся мощность иранского автопрома составляет порядка 300 000 автомобилей в год. Иран сможет поставлять в Россию только 20-50 тысяч машин. В Индии же ежегодно производят 3-4 млн автомобилей, но практически все они продаются на внутреннем рынке. Вряд ли стоит ожидать появления большого количества иранских или индийских автомобилей на российском рынке.
Цена на иранские легковые автомобили сейчас весьма привлекательна и составляет 1,5 млн рублей с учетом растаможки. Однако многих российских покупателей может смутить то, что машины из Ирана повторяют модели Peugeot 20-30-летней давности. По ряду параметров иранские автомобили может и лучше российских, но покупатель предпочтет им трехлетнюю корейскую модель, а не новую из Ирана.