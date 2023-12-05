Эксперт считает, что Индия и Иран не обеспечат Россию дешевыми автомобилями

Не стоит ждать, что легковые автомобили из Индии и Ирана массово появятся на российских дорогах. Такой прогноз сделал вице-президент «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с «АиФ». По словам эксперта производственных мощностей в этих странах недостаточно, чтобы поставить нам необходимое количество машин.

Вся мощность иранского автопрома составляет порядка 300 000 автомобилей в год. Иран сможет поставлять в Россию только 20-50 тысяч машин. В Индии же ежегодно производят 3-4 млн автомобилей, но практически все они продаются на внутреннем рынке. Вряд ли стоит ожидать появления большого количества иранских или индийских автомобилей на российском рынке.