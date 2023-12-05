Московские чиновники начали получать служебные "Лады"

В понедельник 4 декабря в столицу привезли партию автомобилей Lada Vesta «особого назначения»: источник сообщает, что два автовоза с машинами прибыли на «одну из московских автобаз Управления делами Президента».

Уточняется, что это новые автомобили во вполне стандартном исполнении: черный кузов стандартной длины, механическая коробка передач (других пока попросту нет), большой дисплей на панели приборов. Очевидно, имеется в виду дисплей планшетной ориентации, характерный для топ-версий обновленной Весты.

Упоминание длины кузова неслучайно: дело в том, что удлиненную Весту под названием Lada Aura АВТОВАЗ прочит в качестве автомобиля для чиновников. Однако выпуск таких автомобилей начнется только в сентябре 2024 года.