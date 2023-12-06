Средняя стоимость подержанного автомобиля за месяц снова выросла

Рост цен на автомобили с пробегом в возрасте до 15 лет почти остановился. За месяц средняя стоимость такой машины выросла на 0,5%, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на данные из базы объявлений классифайда.

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На начало декабря средняя стоимость подержанной машины составила 2,19 млн рублей. При этом последние месяцы 2023 года средняя стоимость активно росла. В начале ноября машины продавались в среднем за 2,18 млн рублей, в начале октября — за 2,13 млн рублей (+7,6% к сентябрю). За год автомобили на «вторичке» прибавили в цене примерно 465 тыс. рублей — в начале декабря прошлого года средняя стоимость составляла 1,73 млн рублей.

Снижение роста цен может быть связано с падением активности покупателей на вторичном рынке и отложенным спросом, а также подорожанием кредитов, рассказали аналитики.